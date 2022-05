A Davos, le FMI défend la mondialisation : "le commerce pour accroître la résilience"

Face à une économie mondiale confrontée "à une confluence potentielle de calamités", le FMI va défendre à Davos la mondialisation et exhorter les pays à ne pas céder à la tentation du protectionnisme.

"Alors que les décideurs politiques et les chefs d’entreprise se dirigent vers Davos, l’économie mondiale est peut-être confrontée à son plus grand test depuis la Seconde Guerre mondiale", estiment dimanche la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et la numéro 2 de l’institution, Gita Gopinath, dans un blog qu’elles cosignent avec la directrice de la stratégie, Ceyla Pazarbasioglu.

Après deux années de pause pour cause de pandémie, les élites politiques et économiques mondiales font leur retour en personne au Forum économique mondial (WEF) dans la station suisse.

La réunion sera largement dominée par la guerre en Ukraine et son lot de conséquences dont la crise alimentaire mondiale.