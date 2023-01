A Cuba, un art du cocktail centenaire qui fait toujours la renommée de l'île.

C'est d'ailleurs à Santiago de Cuba (sud-est), berceau de ce rhum léger (40 degrés), qu'est d'abord créé le "daiquiri natural". Il est ensuite popularisé dès 1922 dans la capitale par un immigrant espagnol, Emilio Gonzalez, dit "Maragato". Dépositaire de cette tradition, José Rafa Malén en rappelle la recette : "Du rhum, du jus de citron, du sucre et un glaçon",

Plus tard, Constantino Ribalaigua y ajoute de la glace pilée et une goutte de marasquin, une liqueur à base de cerise.

La glace pilée, idéale sous le climat tropical de la plus grande île des Caraïbes, "a représenté une très grande nouveauté et immortalisé le daiquiri", raconte Alejandro Bolivar, âgé de 59 ans, dont trente comme barman au "Floridita", un des bars historiques du centre de La Havane et le préféré de l'écrivain américain Ernest Hemingway (1899-1961).

Constante y entre comme serveur en 1914 avant d'acquérir l'établissement, désormais aux mains de l'Etat cubain. Non loin, le Sloppy Joe's, fréquenté jusqu'aux années 1950 par les vedettes d'Hollywood, a rouvert en 2012 après des décennies de fermeture.