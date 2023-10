A Cuba, toujours plus de denrées importées que d'aliments cultivés.

Selon les chiffres officiels, la production agricole a chuté de 35% entre 2019 et 2023. Celle du sucre a dégringolé de 816.000 tonnes en 2020-2021 à 470.000 tonnes en 2021-2022. Le riz et les haricots noirs, aliments de base des Cubains, sont en majorité importés.

"Nous avons une loi sur la souveraineté alimentaire et il n'y a pas d'aliments. Nous allons voter une loi pour promouvoir l'élevage et nous n'avons pas de bétail. Nous avons une loi sur la pêche (...) et il n'y a pas de poisson", soulignait fin 2022 le président Miguel Diaz-Canel devant les députés. Fin septembre, le ministre de l'Economie Alejandro Gil a reconnu que le pays importait "pratiquement 100% du panier de base familial" contre 80% avant la pandémie.

Aux faiblesses structurelles de l'économie cubaine s'ajoutent la lenteur de la reprise du tourisme, deuxième source de devises avant la pandémie.

Le renforcement des sanctions américaines depuis 2021 a aggravé la situation.

"Il y a une pénurie d'aliments produits localement. Quant aux importations, on sait qu'il est très difficile d'importer à Cuba" en raison de l'embargo américain, "il y a donc un risque d'insécurité alimentaire", explique Etienne Labande, représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) à Cuba.