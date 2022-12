A Crozet, les vestiges des phoquiers retournent à la mer.

Durant l'été austral, entre deux rotations du navire de ravitaillement Marion Dufresne, Laëtitia Thérond profite des conditions météorologiques favorables pour arpenter les îles à la recherche d'indices archéologiques.

"On a identifié des sites importants qui n'étaient pas connus ou pour lesquels on n'avait pas fait le lien sur la fonction et l'époque", observe-t-elle. "Ce sont principalement des vestiges laissés par les phoquiers."

Trouver des abris, des lances ou des harpons est rare, note la chargée du patrimoine, "on va davantage trouver ce qui est lié à la transformation du lard en huile, donc des morceaux de chaudrons, des briques ou des pierres assemblées de manière à former un fourneau. On trouve aussi pas mal de morceaux de tonneaux où était transvasée l'huile".