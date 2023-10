A Court-Saint-Etienne, l’ancienne antenne de l'OTAN est finalement tombée après un deuxième tir

Après un premier essai qui a échoué à 15h30 ce jeudi, l'ancienne antenne de l'OTAN située sur le territoire de Court-Saint-Etienne, haute de 162 mètres, a été mise au sol sur le coup de 19h00, après un deuxième tir d'explosif. Le premier tir avait coupé la structure comme prévu mais vu les ancrages pris dans des socles de béton, plus importants que prévu, l'antenne n'avait pas vacillé. Le deuxième tir, réalisé avec une charge plus importante, a finalement couché l'impressionnante masse métallique.

Après le premier essai, les explosions destinées à couper deux des quatre pieds de cette ancienne antenne de l'OTAN, plus haute que l'Atomium, avaient dévoilé des ancrages plus solides et plus profondément pris dans les socles en béton que prévu initialement.

"On a eu une très grosse surprise", déclare Aurélien Nonet, de la société Nonet en charge de la démolition. "Les platines de fixation des pieds, plutôt que d’avoir des ancrages de 50 centimètres, ce sont six fois six barres de grosses sections qui descendent de plusieurs mètres sous terre. Ces ancrages étaient cachés dans le béton et servent maintenant de pieds provisoires à l’antenne".

Les responsables ont dès lors hésité à la faire basculer à l'aide de câbles, ou tirer une deuxième charge d'explosifs. C'est finalement cette deuxième solution qui a été adoptée et a fonctionné, avec davantage d'explosifs que lors du premier essai, et un périmètre de sécurité considérablement élargi pour éviter tout risque.