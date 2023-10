A Court-Saint-Etienne, l’ancienne antenne de l’Otan a résisté aux explosifs

Une ancienne antenne de l’Otan, haute de 162 mètres et située sur le territoire de Court-Saint-Etienne, devait s’effondrer ce jeudi, suite à des explosions programmées par une société de démolition. Mais si les charges ont bien explosé à 15h30, comme prévu, l’antenne est restée debout. Les responsables, avaient dû reconstituer les plans de cette infrastructure réalisée dans les années 1950.

Malgré cette précaution, les explosions n’ont pas été suffisantes. "On a eu une très grosse surprise" déclare Aurélien Nonet, de la société Nonet en charge de la démolition. "Les platines de fixation des pieds, plutôt que d’avoir des ancrages de 50 centimètres, ce sont six fois six barres de grosses sections qui descendent de plusieurs mètres sous terre. Ces ancrages étaient cachés dans le béton et servent maintenant de pieds provisoires à l’antenne".

Les ingénieurs réfléchissent maintenant à deux possibilités : tirer la tour avec des câbles ou combiner une traction avec des câbles et une nouvelle charge explosive. "On amène en tout cas le matériel sur site. On se prépare. Ça va prendre un peu de temps".