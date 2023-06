A contre-courant de l'idée d'un quota carbone pour les voyages en avion, un pass à prix fixe pour voler toute l'année.

Le transporteur américain ne s'en tient pas à son forfait annuel et propose aussi des pass saisonniers pour voyager durant tout l'été moyennant 499 dollars ou pour la saison automne/hiver durant laquelle on peut emprunter l'avion pour 299 dollars. Dans ce cas, on doit payer 0,01 dollar son billet et le réserver la veille du départ si c'est un trajet intérieur aux Etats-Unis, sinon maximum dix jours dans le cas où l'on veut franchir les frontières américaines.

Au moment de la crise sanitaire, l'aérien avait déjà utilisé la méthode du forfait illimité. En Chine, plusieurs compagnies s'en étaient servies pour stimuler les voyages intérieurs avec la possibilité de s'envoler de façon illimitée le week-end.

Enfin, rappelons le très joli coup de communication de la Compagnie, le transporteur français spécialisé dans la classe affaires vers New York. En 2017, elle avait fait parler d'elle avec un pass à 35.000 euros pour voyager autant de fois que l'on voulait entre Paris et la Grosse Pomme.