"À contre-corps" de Louison Nielman : plongée dans les questionnements des adolescentes

Les mœurs évoluent, péniblement, mais le rapport au corps des femmes, lui, reste identique. Attirance, fascination, sentiment de possession, de droit de regard et de commentaire ; les femmes, et les jeunes filles en particulier, subissent au quotidien une pression externe, exacerbée par les réseaux sociaux. Mais le regard le plus assassin peut venir aussi de l’intérieur, d’un certain regard que l’on a intériorisé.

Ce roman est celui de la découverte, d’abord de soi, puis de l’autre. Il permet de dédramatiser une période complexe du développement de l’enfant et de l’ado, pour l’amener vers une acceptation de soi. Le message le plus présent étant un message d’entraide, de sororité et d’amitié.

De la même autrice, dans la même collection Scrineo Engagé, on retrouve Féminine, qui traite du sexisme et la difficulté de grandir en dehors des codes préétablis, ainsi que #Trahie, sur le thème la trahison amoureuse et du cyberharcèlement.