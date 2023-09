À Comines-Warneton, on n'a pas attendu la reconnaissance Unesco pour faire vivre les cimetières de 1914-1918

À la suite d’une décision prise par l’Unesco ce mercredi 20 septembre, il y a désormais des cimetières et des monuments à la mémoire de la guerre 14-18 classés sur la liste du Patrimoine Mondial. Ce label collectif englobe 139 lieux funéraires et mémoriels en France et en Belgique, dont sept à Comines-Warneton.

Dans cette commune du Hainaut, on n’a pas attendu cette distinction pour faire vivre ce patrimoine historique. Chaque premier vendredi du mois, une cérémonie du Last Post se tient au mémorial de Ploegsteert, monument dédié à plus de 11.000 soldats britanniques ou du Commonwealth disparus dans cette région pendant la première guerre mondiale. Des parrainages de tombes (il y en a plus de 6000 sur l’entité) permettent à des élèves ou des citoyens de s’intéresser plus particulièrement à certains destins de militaires morts au front.