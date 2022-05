À Comblain-au-Pont, Sarah cultive le sol grâce à la traction animale

Nombreux avantages

Le travail avec le cheval change la vie de Sarah, tout en respectant le sol et la biodiversité. "Elle est beaucoup moins lourde qu’un tracteur donc on tasse moins le sol." Et, en plus des avantages écologiques, avoir une collègue comme Pétula, c’est aussi économiquement intéressant. "Un cheval est moins onéreux qu’un tracteur, surtout vu le coût de l’énergie aujourd’hui. Moi, je ne dois pas me préoccuper du plein, le plein est toujours là ", sourit la maraîchère. "Elle m’apporte aussi un respect du rythme de travail. C’est un être vivant, je dois faire attention à son rythme et donc au mien de manière naturelle."

Terrain en agroforesterie

À côté de son travail avec Pétula, Sarah ne cesse de réfléchir à des nouveaux projets… "On a agrandi le jardin pour y installer une partie en agroforesterie. On associe des lignes d’arbres avec des parcelles de culture, ça a beaucoup d’avantages agronomiques. Quand les arbres seront plus grands, ils créeront de l’ombre et des microclimats où l’humidité reste au sol. En plus, ça crée aussi des habitats pour les insectes, les oiseaux etc."