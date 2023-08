A Comblain-au-pont, le "rail d’autoroute" le long de l’Ourthe a été démonté

"Les pouvoirs publics régionaux ont été sensibles aux différentes manifestations des citoyens et du conseil communal" se réjouit le bourgmestre Jean-Christophe Henon. "Des travaux sont en cours afin de changer ce qui avait été installé et d’avoir une glissière qui à la fois rencontre les normes de sécurité et s’intègre harmonieusement dans un environnement rural. Ce sera plus joli. Nous aurons un parement en bois".

Ce n’est donc pas l’ancien garde-corps en fer forgé qui reprendra sa place le long de l’Ourthe. Cette ancienne structure ne remplit plus les normes de sécurité. Le reste des garde-corps le long de l’Ourthe sera remplacé au fur et à mesure sur plusieurs années budgétaires.

"On a gagné, mais tout le monde a gagné. On ne voulait pas d’une dispute de clochers entre la région et la commune. La région a eu une attitude constructive et nous a permis de trouver une solution qui nous convient".