"A Circle a day", une initiative citoyenne pour rendre hommage aux victimes des attentats place De Brouckère

Des citoyens se sont rassemblés mercredi après-midi dans le centre de la capitale afin de rendre hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016, après les commémorations officielles organisées le matin même à l'aéroport de Zaventem, à la station de métro Maelbeek et à proximité du rond-point Schuman. Sur la place De Brouckère, ils ont formé un cercle autour d'un poème faisant office de "mémorial de la paix" contre "la polarisation, l'aliénation et la lutte".

A l'initiative de ce rassemblement, on retrouve l'artiste Alexandra Jacquet et la poétesse visuelle Kristin Verellen. Le compagnon de cette dernière, Johan Van Steen, a perdu la vie il y a exactement sept ans dans la station de métro Maelbeek.

"Si un tel événement a pu se produire, c'est parce qu'à un certain moment, le contact humain a été rompu. C'est alors qu'émergent l'aliénation, la polarisation, la violence et, de manière paroxystique, des attentats. Le rassemblement que nous organisons aujourd'hui est un moyen de se prémunir de cette aliénation", a commenté l'artiste.

La poétesse organise depuis six ans des "rituels de cercle connectés" dans le cadre de son asbl "We have the choice". La mobilisation de ce mercredi baptisée "A circle a day" a été organisée avec l'envie de représenter un monument humain en faveur de la paix.