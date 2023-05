" A ciel ouvert " par la Compagnie Aïtal à Latitude 50

" Nous partageons les couchers de soleil et les étoiles de la nuit, le même vent et la même pluie. On est bien, on est ensemble ".

La vie des artistes du cirque se déroule bien souvent sur les routes. Nomade, itinérant, l’art du cirque se glisse sous les chapiteaux, proche du public, pour le meilleur et pour le pire. Car cette liberté, cette dimension intime avec les spectateurs, de ville en ville, de pays en pays, ont aussi leur prix. Elles requièrent une énergie considérable, l’acceptation de conditions travail variables selon les lieux et la météo. Bref, elles ont le goût de l’absolu mais aussi des risques à prendre pour l’assumer.

Cette complexité du métier, le Cirque Aïtal ne l’a jamais cachée. Elle nourrit leur créativité, l’intègre, la colore. Depuis leurs débuts en 2004, Victor Cathala et Katti Pikkarainen (en couple à la scène comme à la ville) n’ont jamais caché que cette réalité était à la lisière de leur travail artistique.

10 ans après avoir accueilli leur premier spectacle " Pour le meilleur et pour le pire ", Latitude 50 retrouve le Cirque Aïtal et sa nouvelle création : " A ciel ouvert " !