Spectacle en plein air, A Ciel Ouvert ! , porte haut l’esprit de l’itinérance. Le cirque naît, vole et virevolte dans l’effervescence d’un campement éphémère... et le rêve s’impose en deux battements d’ailes. Représentations ces 25, 26 et 27 mai sur la place de Grand-Marchin. Spectacle repris dans la programmation de Latitude 50, le Pôle des arts du cirque et de la rue en Fédération Wallonie-Bruxelles.

On prend la direction de Grand-Marchin dans le Condroz. Sur l’herbe verte de la petite place, à deux pas du kiosque, le Cirque Aïtal a choisi de se poser, délicat comme un oiseau migrateur. A l’affiche, un spectacle étonnant : A Ciel Ouvert !

Le public est invité à pénétrer dans l’espace délimité par les camions et les caravanes de la compagnie. Au centre de la place forte, une fumée noire s’échappe d’un chaudron, les portes des caravanes claquent et de drôles d’oiseaux apparaissent. Poules, canards, pigeons prêtent leurs ailes aux acrobates et offrent de jolis cancans à la musique du spectacle qui est jouée live. Le cirque naît, authentique, dans l’effervescence d’une basse-cour. Les artistes nous invitent avec beaucoup de dérision à prendre de la hauteur, les pieds solidement ancrés dans la boue, le regard plongé dans les étoiles.