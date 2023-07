A Chiny, le conte est bon !

Créé en 1990, le Festival interculturel du Conte de Chiny est devenu au fil des ans l’un des plus importants de toute la francophonie. Le temps d'un week-end, il réunit des artistes belges et étrangers, prêt-e-s à semer leurs mots et vous emmener dans leur imaginaire.

Des contes pour les adultes, des contes pour les tout petits et des contes pour les familles, des spectacles en salles et en extérieur, des balades contées, un marché du livre et de l’artisanat, des artistes de rue, des concerts, une veillée autour du feu, difficile de "compter" tant l'offre de Chiny est pléthorique.