À Chimay, le carillonneur réclame son dû… en florins

Un contrat de travail rédigé il y a 300 ans… pour débloquer un salaire d’aujourd’hui. C’est la (més) aventure du carillonneur de Chimay, Jean-Paul Rouwez. Il occupe le poste de carillonneur depuis 45 ans. Il joue chaque premier dimanche du mois, lors de fêtes, quand il a envie aussi. "J’aime animer la place quand les terrasses sont remplies", confie Jean-Paul Rouwez.



Pour ce travail, la ville de Chimay le paye chaque année environ 1200 euros. "Je ne fais pas ça pour l’argent mais c’est une forme de reconnaissance". Et cette reconnaissance, elle n’avait plus eu lieu depuis 2 ans. "Un peu par hasard, je me suis rendu compte que je n’avais plus été payé depuis 2 ans", dit le carillonneur. L’arrêt des versements correspond plus ou moins à l’arrivée de la nouvelle directrice financière à la Ville de Chimay. Ne trouvant pas de convention, de "contrat" écrit, elle a simplement arrêté de payer le carillonneur.