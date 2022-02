A Chênée, un restaurant engage des sans-abri

Une sandwicherie plutôt originale a ouvert ses portes à Chênée, à Liège. Non contente de vendre des sandwichs et soupes faits avec des produits locaux, SSDF (Solution Solidarity Development Forever) a aussi pour principe de n’employer que des personnes sans domicile fixe ou en difficulté. "Nous voulons les réinsérer. Elles disposent aujourd’hui d’un contrat de travail et sont prises en charge par la société. Elles auront également droit à un suivi : elles feront du sport, de la détente et bénéficieront d’un soutien psychologique.", expose Nermine Sabani, gérante de SSDF.