À Charleville-Mézières, le poète Arthur Rimbaud reçoit encore du courrier 131 ans après sa mort

Arthur Rimbaud, poète maudit qui, de son vivant, n’a publié que trois poèmes en revue et un seul recueil est aujourd’hui devenu une véritable icône, une source d’inspiration.

Ses poèmes mais aussi son goût pour les voyages, pour la rébellion, son histoire passionnelle avec Paul Verlaine, son éternelle jeunesse… Est-ce la courte et mystérieuse vie d’Arthur Rimbaud qui suscite ainsi une telle ferveur ? "Il a touché des sujets qui sont encore aujourd’hui très vivants et actuels et donc, je pense qu’il y a toute une génération qui peut encore se retrouver dans Rimbaud et dans ce qu’il a vécu et ce qu’il a osé faire" fait remarquer Lucille Pennel, directrice du Musée Rimbaud de Charleville-Mézières, qui rappelle également le caractère mystérieux du personnage. "Il a écrit pendant quatre ans et puis il a tout arrêté. Pourquoi ? Il est parti à l’autre bout du monde. Pourquoi ? On dispose d’à peine dix photos de lui mais aucune ne nous le montre plus âgé. Pourquoi ? On n’a pas de réponse à ces questions et on n’en aura jamais. Il y a toute une part de mystère qui laisse œuvrer l’imagination de tout le monde."