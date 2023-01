À Charleroi, on se prépare pour le brûlage du corbeau

Les festivités carnavalesques s’entament déjà à Charleroi en ce début du mois de février ! Ceux qui trépignent d’impatience en attendant le carnaval, seront heureux de découvrir que l’EDEN a prévu toute une série d’activités pour patienter. Comme chaque année, la Grande Fabrique du Carnaval fait son retour au Pays Noir. Son entrée libre et gratuite permet à tous les curieux d’observer les artistes et artisans à l’ouvrage. Au programme : la création d’un masque original pour le carnaval, la naissance de la nouvelle sculpture géante inspirée de la faune et la flore locale, mais également des promenades contées pour en découvrir les nombreuses légendes du folklore de la région.

Le 3 février, le chantier s’inaugure en fanfare, au rythme des tambours. La soirée marquera également le début de la Grande Récolte des Idées Noires. Pour se chasser ses ruminations et sa tristesse, sur un morceau de papier, les habitants et les passants pourront écrire les raisons de leur chagrin et le déposer dans un des nombreux sacs de jute suspendus à l’Eden ou ailleurs. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les idées noires peuvent être transmises via un formulaire en ligne et anonyme. Le 21 février, elles disparaîtront en fumée à l’occasion du brûlage du Corbeau. Place à de nouveaux horizons ! Rendez-vous déguisés, le mardi 21 février, au coucher du soleil, pour une fête folklorique chatoyante.