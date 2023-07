À Charleroi, Maison Vela crée des maillots de bain adaptés pour les femmes atteintes du cancer du sein

Barbara Romano a lancé il y a 25 ans son atelier boutique Maison Vela à Charleroi. Dans celui-ci, elle crée de la lingerie sur mesure. Cette année grande nouveauté : Barbara vient de lancer une collection à destination des femmes atteintes du cancer du sein ou qui ont subi une ablation.

Lutter contre un cancer du sein et se sentir belle sur la plage, n’est pas toujours facilement conciliable. Pour aider les femmes malades et celles qui ont subi une ablation à retrouver confiance en elles et dans leur corps, Barbara crée des maillots et bikinis adaptés à chacune d’entre elles. " Tant qu’on n’est pas passé par la maladie, on ne se rend pas compte, mais c’est très important de se sentir bien dans sa peau. Je voulais offrir la possibilité à une personne malade de trouver les mêmes pièces que les autres. Ça fait du bien au moral. "explique Barbara Romano, la créatrice de Vela Lingerie.

Le choix du tissu a notamment été très important car lorsqu’une personne est sous traitement, les zones traitées par la radiothérapie ne peuvent pas être exposées au soleil. " J’ai donc trouvé un lycra 100% garanti contre les UVA qui leur permet de s’exposer au soleil sans danger. " Barbara crée également des maillots adaptés aux prothèses mammaires : " Sur le marché, il n’y a pas beaucoup de possibilités au niveau balnéaire pour les prothèses mammaires. Ce qui existe n’est pas toujours joli ou élégant. J’ai fait une année test pour avoir des retours. Concernant les prothèses, ça a été une totale réussite. J’ai même eu des retours positifs des oncologues. C’est valorisant, car quand on fait un maillot sur mesure pour une personne malade, elle est en détresse."

Savoir que la cliente a passé de belles vacances en partie grâce à nous, ça nous met du baume au cœur.

Ces maillots sur mesure ont un certain coût, dont Barbara a bien conscience. Pour cette raison, elle a voulu créer un modèle modulable et réversible. " Avec un maillot, vous pouvez créer jusqu’à 16 silhouettes différentes grâce aux accessoires. La cliente choisit le modèle, les tissus intérieur et extérieur et le tout est confectionné dans notre atelier carolo. "

Découvrez ici le reportage complet de TéléSambre à ce sujet.