A Charleroi, l’exposition "Labor" bouscule la notion de travail

Les curateurs Emmanuelle Indekeu et Hervé Charles ont souhaité placer la réflexion au cœur de leur démarche. Des activités connexes sont donc proposées aux visiteurs de Labor.

Un cahier d’activités pour les petits et les grands accompagnent ceux qui le souhaitent le long de l’exposition. Une occasion d’affûter sa pensée à la lecture d’éminents philosophes comme Hannah Arendt ou Karl Marx. Des visites animées entraînent les curieux dans le passé, découvrir l’histoire du travail. Le samedi 11 juin, une des visites se poursuit par celle de l’exposition permanente liégeoise En lutte sur l’histoire des luttes ouvrières en Belgique.

Pour stimuler les idées un atelier philo est organisé le samedi 25 juin. "Travailler moins pour dormir plus, travailler moins pour aimer plus, travailler moins pour… plus. " Les participants seront invités à compléter cette phrase à leur façon. Dans cette continuité, se tiendra le 27 juin une conférence de Pascal Chabot : "Réflexions sur le travail, entre passion et burn-out". Le philosophe abordera notamment les dérives toxiques du travail pour le moral et la santé.

Informations pratiques

Exposition gratuite

Du 10 juin au 3 juillet 2022

Centre d’Action Laïque

Rue de France 31 – 6000 Charleroi