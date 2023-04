A Charleroi, l’exposition "De Chère et d’Audass" se réapproprie l’image de la femme

Dans le cadre des activités de "Femmes de Mars", la collagiste Audrey Stiernon dévoile ses œuvres à travers l’exposition "De Chère et d’Audass". A découvrir à la maison du Hainaut jusqu’au 28 avril.

Audrey Stiernon s’exprime sur l’image de la femme dans la société et cherche à se réapproprier les images omniprésentes de la femme en les revisitant de manière libératrice et émancipatrice. Elle se positionne comme une défenseuse de la pluralité des images de la femme, qui sont souvent stéréotypées et figées dans une représentation limitée.

Par le biais du collage, elle cherche à donner vie à une perception différente de l’univers féminin, où la sensualité, l’érotisme et l’affranchissement sont des thèmes récurrents. Les œuvres exposées sont une invitation à explorer cette vision de la féminité sans tabous et sans interdits.