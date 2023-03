A Charleroi l’expo "Noir et Blancs" de Pierre Debatty, au théâtre de Namur ''Julia'' et à revoir ''The Big Leboskwi''

Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi (le PBA) présente jusqu’au 18 juin "Noir et Blancs" une exposition de Pierre Debatty, un enfant du pays.

Né à Bruxelles en 1966, il a grandi à Charleroi et fréquenté l’Académie des Beaux-Arts avant de suivre les cours dispensés par l‘école de La Cambre située à Bruxelles, entre 85 et 90. L’étudiant sera diplômé en peinture. L’artiste peintre Carolo expose désormais ses œuvres présentant 35 ans de création."Noir et blancs" est une exposition inspirée du Pays Noir par ses paysages ou terrils que l’artiste peintre a transformés en Pays blanc, un pays totalement imaginaire. A voir, Pierre Debatty prend place jusqu’au 18, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, il y sera accompagné de 6 sculpteurs belges.

Le théâtre de Namur vous propose ''Julia'' un spectacle qui conjugue, comme souvent dans les créations de la metteuse en scène et réalisatrice brésilienne Christiane Jatahy, les moyens du théâtre et du cinéma.

En transposant l’histoire de Mademoiselle Julie (de Strindberg) au Brésil et à notre époque, Christiane Jatahy réussit le tour de force de faire de ce terrible jeu de séduction et de pouvoir une nouvelle œuvre choc. Mademoiselle Julie, aristocrate de la fin du XIXe siècle (chez Strindberg), est ici plongée dans les quartiers chics de Rio de Janeiro où, jeune femme riche, elle s’éprend du chauffeur noir de ses parents. Guerre des classes, affrontement amoureux et conditionnement social du désir sont évoqués dans cette fabrique de l’image sur écrans géants où la vidéo vous rapproche de l’intime. ''Julia'' est à voir du 29 mars au 1er avril dans la grande salle du théâtre de Namur. Infos et réservations : tccnamur.be

A voir ou revoir au cinéma Palace le cultisme film ''The Big Leboskwi'' des frères Coen à l’occasion des 25 ans de sa sortie.

Redécouvrez ce monument de la culture américaine de la fin du 20e siècle sur le plus bel écran de Bruxelles au Cinema Palace. Cela se passe le 1er avril à 19 heures. Lors de cet évènement le Palace vous invite à vous déguiser en The Dude, Jesus, ou Walter pour remporter des goodies inédits. L’organisation d’un quizz pour les vrais connaisseurs est planifiée et un bar est à votre disposition pour déguster des White Russians. Vous pourrez aussi danser toute la nuit au bar du Palace grâce au Tom Selleck Rockin' Club (pour info ils détestent les Eagles). Les initiés comprendront !