"A Charleroi, il faudra retrouver cette unité qui faisait la force dans le temps"

"Le travail doit se faire sur le bloc et son organisation" entame Felice Mazzu. "On l’a vu sur nos deux matches amicaux, le groupe est rempli de qualités, ils ont l’envie de jouer au football. Mais dans la reconstitution du bloc pour fermer les espaces, empêcher de donner des espaces à l’adversaire, il faut encore travailler énormément.", continue-t-il.

Il ajoute, "j’arrive avec ma philosophie, ma manière de voir les choses. Ça prendra un peu de temps peut-être pour qu’ils s’adaptent à ma manière de travailler. Mais c’est bien de pouvoir donner ses idées. Et le plus important pour moi, c’est la structure de bloc pour avoir une bonne organisation défensive et d’avoir une structure offensive pour se projeter vers l’avant."



Il conclut, "j’ai envie de retrouver comme on dit "des chiens de la casse", ces joueurs qui ont l’envie de donner, qui ont de la mentalité, qui veulent se surpasser. Même si on a des déchets au niveau technique et au niveau de l’organisation. La mentalité peut tout compenser mais avant il faut reconstituer cette atmosphère familiale que tout le monde prenne du plaisir et ait l’envie de venir s’entraîner. Ensuite, enchaîner avec cette mentalité de chien, où l’on ne lâche rien sur le terrain. Et alors, on arrivera à créer cette unité qui est très importante dans le sport collectif."