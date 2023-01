À Charleroi, deux sœurs accusent leur frère de viol : si ça se passe dans votre famille, vous réagissez comment ?

Maria, une auditrice de Bernissart, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ma fille a été violée par mon frère lorsqu’elle avait 5 ans et me l’a avoué à 20 ans. Il s’en est pris aussi à d’autres petites filles de la famille. Je lui ai dit qu’il fallait dénoncer ce prédateur. J’ai réuni les victimes, elles ont parlé entre elles de ce qu’elles ont vécu. Ma fille a encore attendu 6 mois avant de dénoncer mon frère. La police a alors convoqué plusieurs membres de la famille et le dossier a été présenté au procureur du Roi qui a dit qu’il n’y avait pas de preuve."

À l’époque, la maman d’une petite fille m’en avait parlé

"J’ai convoqué mon frère pour savoir ce qu’il s’était passé. Il a dit que c’était indépendamment de sa volonté et je ne voulais pas faire d’esclandre car c’est mon frère. Je lui ai dit d’aller s’expliquer à la famille. Je le savais et je l’ai gardé pour moi. Je me sens coupable de ce qu’il s’est passé, j’aurais dû agir."