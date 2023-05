À Charleroi, des kits de survie mis à disposition des victimes de violences intrafamiliales et conjugales

À Charleroi, le Centre d’Aide aux Victimes a décidé de mettre à disposition des kits de survie. Une démarche très importante "parce que quand les personnes partent, elles pensent effectivement à prendre leurs vêtements, mais pas nécessairement à prendre du nécessaire de toilette", relève une représentante du service.

Protections hygiéniques, brosse à dents, dentifrice, savons, mais aussi vêtements pour enfants et ustensiles de cuisine. Ces kits se veulent le plus complet possible parce que lorsque la victime de violences conjugales ou intrafamiliales parvient à quitter son domicile, le départ est bien souvent précipité.