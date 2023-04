A Charleroi, des enfants de mineurs dévoilent l’exposition "L’histoire de la mine"

Du 24 avril au 23 juin, l’Espace Wallonie de Charleroi accueille l’exposition gratuite "L’histoire de la mine". Proposée et animée par des fils et filles de mineurs, cette exposition présente l’histoire de la mine et son évolution à travers des outils d’époque, des maquettes, des photos ainsi que des projections de films retraçant le travail des enfants, des femmes et des mineurs. L’exposition propose aussi des animations pour les écoles primaires les lundis, mardis et mercredis sur inscription.