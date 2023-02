A Charleroi aussi, on fête le carnaval

Après avoir rejoint la place verte, le cortège laisse sa place au procès du corbeau. Le corbeau a trois têtes représente en fait toutes les idées noires des carolos. Pendant trois semaines, les habitants sont venus déposer aux pieds du corbeau leurs idées noires écrites sur un bout de papier. Le but : les réduire en cendres et ainsi chasser les idées noires et l’hiver par la même occasion. Et puis c’est aussi l’occasion de se déguiser et de faire la fête.