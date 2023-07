C'est la Rolls-Royce de la tomate ! On la choisit bien souvent pour sa forme joufflue et on la préfère quand on veut mettre les petits plats dans les grands. C'est vrai que son goût est doux tout en étant intense. On aime la farcir mais la façon la plus noble de respecter sa saveur délicate est de la préparer en carpaccio arrosé d'huile d'olive.

Chez Maslow, un restaurant parisien dont la carte est entièrement végétale et se revendique comme une table responsable "low carbone", la cœur de bœuf est mise en valeur dans une cassolette de tomme fraîche et fromage de brebis fondus. Et elle est parsemée de thym.