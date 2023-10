A chacun son accent et à chacun sa "madeleine" ! C'est votre rendez-vous du lundi soir !

"Stoemp, pèkèt ... et des rawettes", notre madeleine de Proust du lundi soir. Cette émission qui a ce petit quelque chose en plus en nous renvoyant directement à nos racines, notre terroir et nos souvenirs !

Ce soir, les dialectes de nos belles régions seront encore mis à l'honneur !

C'est entouré d'une joyeuse bande de chroniqueurs, Stéphanie Delepaux, pour la Picardie, Tamara Payne, pour la région de Charleroi et Guy Ribant, pour la région de Bruxelles que Martin Charlier, comédien-humoriste et animateur mettra l'ambiance !

Au programme, Stéphanie Delepaut, nous parlera de l'éphéméride du jour, en ch'ti évidemment, ainsi que du "Mutiau". Nous recevrons comme invitée Sabrina De Mey, intronisée grand maître de la guilde du Mutiau à Tournai mais pas que ... puisqu'elle fait également partie des Filles Celles Picardes !

Du côté de la capitale, Guy Ribant, nous donnera envie d'aller faire un tour du côté du musée bruxellois de la frite mais il nous parlera aussi de l'émission bruxelloise culte : "In ‘t lieg plafond" !

Sans oublier bien sûr le "Contrôle à l’aveûle" tant attendu par toute l'équipe ! Le blind test de ce lundi mettra à l'honneur les "70 ans de la RTBF" ! Nos chroniqueurs, toujours rapides "sur la balle" devront trouver les titres d'émissions "cultes" de la RTBF grâce aux premières notes de leur générique !

Lundi dernier, Tamara Payne ou plutôt Jane Birkin, chantait "El berdoule". Pour savoir ce qu'elle nous réserve ce soir, rendez-vous donc dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio ! Sans oublier de nous suivre sur notre page Facebook !