A chacun sa ratatouille : une spécialité méditerranéenne et pas uniquement française

Aubergines et courgettes coupées en cubes de 1 cm, poivrons rouges, oignon et ail émincés, tomates bien mûres, pelées et hachées, sel et poivre, sucre, épices en poudre = cumin, curcuma, clou de girofle et cannelle.

Faire revenir les aubergines préalablement dégorgées dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Égoutter sur du papier absorbant. Faire la même chose avec les courgettes. Réserver. Faire frire l’oignon et le poivron à feu doux jusqu’à ce que l’oignon soit doré et le poivron bien ramolli. Égoutter et réserver. Pendant ce temps, préparer la sauce tomate : faire revenir l’ail dans un peu d’huile jusqu’à ce que doré. Ajouter les tomates et le sucre, saler et poivrer, laisser mijoter environ 20 minutes à feu doux jusqu’à ce la sauce réduise et épaississe. Ajouter alors les légumes frits et les épices dans la casserole, bien mélanger et retirer du feu.

Comme la ratatouille française, la kamfounata marocaine se déguste chaude ou froide.