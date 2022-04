A Central, la danse est à l’honneur avec le festival "Danses en Fête" et le spectacle "Chotto Xenos"

Dans Chotto Xenos, le danseur et chorégraphe Akram Khan met en avant le vécu d’un soldat d’infanterie issue de l’armée coloniale, en pleine Première Guerre Mondiale. Seulement, ce spectacle pose les questions des récits de guerre et de la façon dont ils sont racontés. Trop souvent oubliés des commémorations d’après-guerre, les soldats coloniaux portent eux aussi des trajectoires qui sont passées sous silence. Dans ce spectacle, Akram Khan met en place des grilles de compréhension du passé plus justes afin de pouvoir comprendre un présent. A voir le 20 et 21 avril à Central.