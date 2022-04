À Celles, le chef Romuald Blyweert cuisine en famille

Avant de se lancer dans cette aventure, Romuald Blyweert a appris des plus grands du coin. C’est ainsi qu’il a débuté à l’Hostellerie du Peiffeshof à Arlon avec Thierry Neyens, avant de poursuivre sa formation en Suisse puis rentrer se perfectionner et travailler à La Gloriette à Marche-en-Famenne, à La Plage d’Amée à Jambes, ou encore à l’Hostellerie Gilain pour ne citer que ces trois-là. Enfin début juillet 2021, il reprend seul mais avec le soutien de sa famille et de son épouse, le Saint Hadelin à Celles, dans la commune d’Houyet.

En s’installant dans ce village touristique, le jeune chef fait progressivement table rase de l’approche brasserie de l’ancien propriétaire. " Je voulais que ce soit un restaurant familial, plutôt cosy mais qu’il ne s’agisse pas d’un endroit où l’on vient juste manger et payer son addition. Je voulais que les clients puissent avoir un échange avec le patron, avec le serveur... que ce soit vraiment naturel et convivial ", explique Romuald Blyweert.

A leur contact, Romuald a appris la rigueur et la patience. Aujourd’hui, c’est oser prendre le temps qu’il enseigne à ses clients. " Celles est un charmant petit village mais de nombreuses personnes ont parfois peur de venir jusqu’ici et s’y arrêter un peu. On trouve de nombreux excellents hôtels et chambres d’hôtes, pour s’offrir une soirée sans stress et sans inquiétude pour la route ", ajoute-t-il.