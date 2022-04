Pour son premier spectacle, Chloé Winkel nous entraîne dans la sphère de l’intime. " A ce qui manque " interroge la perte d’un être cher, la peur de l’oubli et le silence qui gangrène les familles. Spectacle trouble " A ce qui manque " est une plongée au cœur de l’inconscient. A voir au Théâtre Océan Nord à Schaerbeek jusqu’au 7 mai.

Diplômée du conservatoire de Liège en 2013, Chloé Winkel avait consacré son travail de fin d’étude à " L’intruse " de Maurice Maeterlinck. Dans ce drame écrit 1890, Maeterlinck décrit la manière dont la mort s’immisce au sein d’une famille et emporte l’un de ses membres.

A travers ce premier spectacle, Chloé Winkel poursuit son travail de réflexion. Elle n’avait que douze ans lorsque sa grand-mère est décédée. Enfant parmi les adultes, elle a vu les regards changer, entendu les silences et ressenti le déséquilibre lié à l’absence. Pourtant, autour de la table familiale, les non-dits dominent et la détresse est enfouie au plus profond.