À cause du réchauffement climatique, certains arbres pourraient aggraver la pollution de l'air.

L'isoprène est naturellement présent dans les plantes pour les aider à résister aux insectes nuisibles et aux températures élevées. Mais produit en trop grandes quantités, il peut entrer en contact avec les oxydes d'azote provenant de la pollution générée par les moteurs des voitures et par les centrales électriques au charbon, ce qui a pour effet d'aggraver la pollution atmosphérique. "Ces réactions créent de l'ozone, des aérosols et d'autres sous-produits nocifs pour l'homme et les plantes", précisent les auteurs des travaux.

Les chercheurs ont étudié la réactivité de l'isoprène au CO2 en fonction de la lumière et de la température. Leur investigation avait pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement des processus biomoléculaires utilisés par les plantes pour produire de l'isoprène, et plus particulièrement pour évaluer la manière dont ces processus sont affectés par les changements climatiques.

Les scientifiques se sont basés sur un postulat déjà connu selon lequel l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère fait baisser le taux de production d'isoprène, tandis que la hausse des températures l'accélère. La question était donc de savoir lequel de ces deux effets serait susceptible de prendre le dessus.