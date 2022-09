À cause du dérèglement climatique, les lacs risquent de changer de couleur.

Les scientifiques avertissent de plus en plus sur les conséquences des changements climatiques sur la faune et la flore. Certains oiseaux, comme la mésange bleue, commencent par exemple déjà à changer de couleur à cause du stress physiologique causé par les hausses des températures. Et d'après une vaste recherche récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters, les lacs seraient exposés à une menace similaire. En effet, les beaux lacs bleu profond pour lesquels certains sont prêts à gravir des pentes ardues de montagnes pendant des heures risquent de prendre une teinte verte à cause des températures plus élevées et des précipitations de plus en plus intenses et fréquentes qui contribuent à réchauffer leur eau.

Pour parvenir à ces conclusions, l'équipe de recherche s'est basée sur 5,14 millions d'images satellites de 85.360 lacs et réservoirs du monde entier afin de déterminer quelle était leur couleur d'eau la plus courante. Sachant que la couleur d'un lac peut varier selon la saison et la croissance des algues, les auteurs de cette étude ont choisi d'analyser la couleur de ces lacs sur une période de sept ans, entre 2013 et 2020.