A cause de ses problèmes aux genoux, Franck Ribery va arrêter sa carrière

Franck Ribery, trop souvent blessé, devrait mettre un terme à sa carrière de footballeur à 39 ans et demi. C’est ce que le journal L’Equipe rapporte ce vendredi matin.

Il aura marqué l’histoire du Bayern Munich et du foot français pendant de nombreuses années, mais à presque 40 ans et souffrant du genou, Franck Ribery ne foulera sans doute plus les terrains de foot comme joueur pro. Son dernier match remonte au 14 août lors de la rencontre entre son club de la Salernitana et l’AS Roma. Entré au jeu en seconde mi-temps, Ribery aura disputé 36 minutes.

Car depuis août, Franck a effectué plusieurs examens qui ont malheureusement tous révélé le même constat : ses genoux l’ont lâché. Et le clap de fin semble inéluctable. Arrivé en 2021 dans le club qui possède un budget ridicule pour le championnat italien (45 millions d’euros), Ribery et la Salernitana ont terminé 17es et évité la relégation. Ribery avait disputé 23 matches pour trois assists.

Le joueur, passé également par Boulogne-sur-Mer, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, le Bayern Munich et la Fiorentina, devrait rester ambassadeur auprès de la Salernitana cette saison après avoir signé à l’amiable une résiliation de contrat comme joueur. Avant sans doute de revenir dans un rôle similaire au Bayern Münich ?