A cause de problèmes de santé, Céline Dion doit encore repousser sa tournée européenne

Très émue, durant une vidéo de 3 minutes, celle qui a inspiré le film Aline a tenu à s’exprimer elle-même à ses fans…

" Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne… Je me sens quand même un peu mieux… mais j’ai toujours des spasmes musculaires. … Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez."