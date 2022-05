A cause de la chaleur, des producteurs de fraises bradent les prix pour limiter le gaspillage

Pour Caroline Dereycke, productrice à Braine-le-Comte, cette situation est inédite en 17 ans de métier. "Il y a deux semaines, on a commencé les récoltes. Et celles qui devaient arriver en juin sont déjà en route. La saison va donc être écourtée", explique-t-elle.

Les fraisiers ont souffert des chaleurs de ces dernières semaines. Résultat, toute la production a mûri en même temps. Malgré le renfort de main-d’œuvre, impossible de tout cueillir. Près de 15% de la production va pourrir sur pied. "On a des centaines et des centaines de kilos à vendre sur un très court laps de temps. On doit faire des promotions pour pouvoir les liquider, mais à un moment donné quand les gens sont gavés, ils n’en mangent pas plus", constate Caroline Dereycke.

Les clients sont venus cet après-midi prendre leur ravier au rabais. Des fraises particulièrement sucrées cette année. C’est le côté pile de cet ensoleillement exceptionnel. Il faudra, par contre, se dépêcher pour en profiter, car la saison est déjà presque terminée.