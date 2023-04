A cause de certains artistes, Coachella doit déjà payer une amende 117 000 dollars

Le festival Coachella a commencé très fort. Les prestations d'Angèle, de Blackpink ou encore de Willow Smith ont bluffé le public ce week-end. Le DJ britannique Calvin Harris et le rappeur américain Frank Ocean se sont eux aussi bien fait remarquer puisqu'ils ont brisé une des règles les plus importantes du festival.

Coachella se déroule chaque année dans le désert californien, plus précisément dans la municipalité d'Indo. Suite à un accord signé en 2013 entre Goldenvoice (l'entreprise en charge du festival) et les représentants de la Ville, les artistes doivent mettre fin à leur concert avant 1h du matin le vendredi et samedi, et avant minuit le dimanche. En cas de non-respect du couvre-feu, Goldenvoice devra payer une amende de $20 000 dès qu'il y a cinq minutes de retard et $1000 supplémentaires pour chaque minute en trop.

Le site TMZ rapporte que, juste pour le weekend qui vient de passer, Coachella doit déjà payer $117 000 pour avoir enfreint cette règle les trois premiers soirs. Le vendredi, le couvre-feu a été dépassé de 25 minutes, le samedi de 22 minutes et le dimanche encore 25 minutes. La faute aux artistes qui ont outrepassé les limites.

Calvin Harris s'est produit le samedi soir sur la scène principale. Arrivé 30 minutes après l'heure à laquelle il devait débuter, il a empiété sur le couvre-feu pour compenser son retard. Le public a bien pu profiter du concert et a apprécié qu'il reste malgré les règles imposées. L'ambiance était bien différente du côté de Frank Ocean le dimanche soir. Arrivé à 23h au lieu de 22h, il s'est arrêté un peu après minuit en disant qu'il devait quitter la scène. La chaîne YouTube du festival n'a pas diffusé sa prestation à cause de son retard, ce qui a énervé ses fans.

Coachella revient ce vendredi et prend fin ce dimanche. Vu la somme énorme que les organisateurs vont devoir dépenser, on s'attend à ce qu'ils soient bien plus stricts avec leurs artistes.

Si vous aimez Calvin Harris, découvrez "Pop Icons", notre podcast dans lequel Marie Frankinet décortique le parcours des grandes stars de la pop qui ont fait avancer l’industrie musicale et qui influencent les artistes du moment.