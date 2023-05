Du sexe, beaucoup de sexe ? Pour son premier long-métrage, "How to Have Sex", la Britannique Molly Manning Walker raconte l’histoire d’un rite d’initiation à base d’alcool et de sexe qui tourne mal. Un film tiré de ses propres expériences mais qui n’est pas autobiographique.

En 2020, son court-métrage "Good Thanks, You ?", avait été présenté dans une section parallèle du Festival.

Si elle a confié avoir bénéficié d’un "soutien extraordinaire" pour la réalisation de "How to Have Sex", ce ne fut pas toujours le cas. "J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de travailler avec beaucoup d’hommes sympathiques mais j’ai aussi travaillé avec beaucoup de connards", a-t-elle dit, en référence à son passé dans la direction de photographie.