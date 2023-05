"À cœur ouvert" : l’histoire d’une transplantation cardiaque

Nous avons longtemps joué au squash ensemble. Puis, un jour, il m’a dit : "J’ai un souffle au cœur. Je dois arrêter les matches, c’est trop violent pour moi". Nous sommes au début des années nonante. Olivier Blin est attaché de presse au Théâtre de Poche, dans le Bois de la Cambre, à Bruxelles. Je le retrouve à l’occasion d’une pièce, puis d’une autre… Nous étions à l’université ensemble.

Les années passent. Olivier reprend la direction du Poche début 2016. Il m’apprend que ses problèmes cardiaques se sont aggravés. Il vit avec un pacemaker depuis plusieurs années. Pire. Le voilà inscrit sur la liste des patients en attente d’une greffe de cœur… Nous sommes début 2020 et le Covid arrive.

"On estime que je suis à 40 % des capacités moyennes d’un homme de mon âge, c’est-à-dire 55 ans", me dit-il ce jour-là. Quelques mois plus tard, Olivier va faire un infarctus. L’ambulance, l’hôpital… puis un second infarctus aux cliniques universitaires Saint-Luc.

Cette fois, il n’a plus le choix. Il va devoir vivre avec un "heartmate" jusqu’à la greffe. C’est une pompe, une assistance qui va aider son cœur à battre à un rythme constant. Parce qu’il est devenu encore plus fragile. Alors pendant plus d’un an, il va vivre avec un câble qui lui rentre dans le ventre, et qui relie son cœur à des batteries externes. "Je ne peux pas me séparer de cette sacoche, sauf la nuit, quand je suis branché sur le secteur avec cette espèce de queue de Marsupilami" dit-il.