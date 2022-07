À Butgenbach comme ailleurs, la baignade en lac impose la plus grande prudence

Se baigner en lac impose donc la prudence ; Jean-Luc Lacasse, du club de plongée de Spa, connaît bien les dangers d’une baignade dans des eaux pas si tranquilles que cela : "un lac en soi n’est pas dangereux, explique-t-il, par contre, le problème, c’est l’eau. Dans un lac, l’eau ne se réchauffe pas comme la mer qui monte en température avec les remous, sauf en surface. L’erreur des gens qui provoquent parfois des noyades, c’est de se faire bronzer longtemps, le corps est chaud, puis on plonge dans le lac, on est vite à deux ou trois mètres de profondeur, et c’est le choc thermique. En effet, en profondeur, la lumière ne passe plus et ne réchauffe plus l’eau, et c’est donc très vite 10 à 12 degrés de moins qu’en surface."

D’où ces quelques conseils : " c’est classique, on conseille de se rincer un peu avant de rentrer dans l’eau ; après une exposition au soleil, ne pas courir comme un sauvage et sauter directement dans l’eau, et puis surtout ne pas plonger en apnée dans des eaux qu’on ne connaît pas, sans oublier que certaines personnes ont peut-être un problème de santé cardiaque sans le savoir. Eviter aussi l’alcool avant de nager."

Des conseils qui paraissent enfoncer des portes ouvertes et pourtant, trop souvent galvaudés par des baigneurs intrépides.