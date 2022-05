A Busan, un prototype de ville flottante autonome pour lutter contre les effets du changement climatique.

Le phénomène de l'élévation du niveau de la mer représente un vrai risque pour bon nombre de villes côtières à travers le monde. Le récent rapport du GIEC indiquait que "l'élévation du niveau de la mer constitue une menace existentielle pour certaines petites îles et certaines côtes de faible altitude".

Busan, une grande ville portuaire située au sud de la Corée du Sud, souhaite anticiper la montée des eaux en créant une ville flottante autonome et durable. La première structure de l'île s'étendra sur 6,3 hectares et pourra accueillir pas moins de 12.000 personnes. Au fil du temps et des besoins, il sera possible d'ajouter au moins une vingtaine de "plateformes flottantes".

La ville flottante OCEANIX Busan (du nom de la société partenaire du projet) souhaite fournir un niveau de technologie révolutionnaire pour permettre à la ville de subvenir à ses besoins. La nourriture, l'énergie nécessaire et l'eau potable seront produites sur place.