À Burnley, Vincent Kompany apporte un gros vent de fraîcheur

La tactique mercato de Vincent Kompany est en tout cas une bonne nouvelle pour les finances du club, qui a dû renoncer à plus de 100 millions d’euros de droits TV suite à la relégation en Championship. Plus de 75 millions d’euros ont été perçus de la vente de quatre des joueurs les plus bankables (le gardien Nick Pope, le défenseur James Collins, le milieu Dwight McNeil et dernièrement l’ailier Maxwel Cornet), et le club s’est délesté de plusieurs gros salaires en laissant partir libres des cadres comme James Tarkowski et Ben Mee.