À Bruxelles, une formation aux métiers audiovisuels grâce à l’Esport

Organisé par la GaminCorporationBelgium et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le projet S.I.T.E. est l’acronyme de "sensibilisation", "initiation", "transposition" et "Esport". C’est également le sujet de mémoire d’Ismail Al Mokhlis, actuellement en Master de sciences de l’éducation et qui dirige le projet avec Younes Lazaar.

Ainsi, chaque mercredi (à partir du 25 janvier 2023), les élèves du Collège la Fraternité et de l’ISFSC seront initiés au jeu de combat "Street Fighter" mais également aux métiers que l’on retrouve dans la réalisation d’une compétition (commentateur, streameur, régisseur, graphiste, etc.). Ils seront également sensibilisés aux risques de ces nouveaux métiers souvent très connectés, et auront l’occasion de transposer les compétences acquises dans un secteur autre que l’Esport s’ils le souhaitent.