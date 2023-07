A Bruxelles, les vols à l’étalage ne sont plus poursuivis : "un très mauvais signal", selon les commerçants

C’est une annonce qui a découragé plus d’un commerçant bruxellois : fin avril, le parquet de Bruxelles décidait de mettre en place une série de mesures de crise pour faire face à un manque de magistrats. L’une des conséquences de ces mesures est que le règlement à l’amiable immédiat n’est plus appliqué pour les vols à l’étalage.

Concrètement, ce règlement à l’amiable immédiat permettait aux policiers d’infliger une amende de 350 euros aux voleurs pris en flagrant délit. Mais faute de moyens suffisants pour assurer le suivi de ces amendes, le parquet de Bruxelles a décidé de suspendre l’application de cette mesure. Pour le dire autrement, le vol à l’étalage ne sera plus poursuivi.

Sur le terrain, les commerçants crient à l’impunité. Dans cette épicerie fine du centre-ville, les vols à l’étalage sont quotidiens : "Surtout les vendredis, samedi et dimanche", précise la gérante. "On ne peut pas tourner le dos une seconde, on se fait voler tout le temps." Alors, quand on lui annonce que les voleurs ne seront plus poursuivis, sa réaction fuse : "c’est une catastrophe. Ce sera encore pire qu’aujourd’hui. On doit souvent résoudre le problème de nous-même. Et parfois, les voleurs sont agressifs."

Il y a une lassitude, un dégoût

L’annonce du parquet de Bruxelles révolte aussi les représentants de commerçants. "Je vais peut-être choquer, mais moi ça me fait rire", ironise Quentin Huet, manager de Shopera, association qui représente une cinquantaine d’enseignes du centre-ville. "Cela fait déjà des années que le parquet ne poursuit pas. Chez les commerçants, il y a une lassitude, un dégoût. Comme les citoyens, ils payent des taxes, en échange d’une certaine sécurité que devrait leur apporter l’État."

Quentin Huet dénonce en outre un deux poids, deux mesures, dans le chef du parquet de Bruxelles. "J’entends leur complainte de manque de moyens. Mais nous, on constate qu’une plainte est gérée très différemment quand elle est écrite en Néerlandais à l’adresse d’un juge néerlandophone, qui est beaucoup plus sévère qu’un juge francophone. Il y a du laxisme à plein nez", estime le manager de Shopera.