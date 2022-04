A Bruxelles, les professionnels troquent la camionnette pour le vélo cargo

Un vélo cargo, c’est un investissement de plusieurs milliers d’euros. Pour encourager les professionnels à franchir le pas, la Région bruxelloise propose une prime, la prime Cairgo Bike, qui permet aux professionnels bruxellois de profiter d’une réduction de 50% à l’achat d’un vélo cargo et/ou d’une remorque.

Et pour les aider dans leur transition, Urbike peut sortir sa casquette de consultant, en accompagnant les organisations publiques ou privées, qui souhaitent durabiliser leurs processus. La coopérative s’appuie sur son expérience de la livraison pour les accompagner dans ce changement. Elle peut aussi former les professionnels de tous secteurs d’activité, les aider à s’équiper en les conseillant sur les vélos les plus adaptés. En testant leur métier avec une flotte de vélo mise à disposition pour les mettre en selle et en confiance.

Et qui dit coopérative, dit coopérateurs. Si vous souhaitez les rejoindre en investissant dans le projet, Urbike lance un appel aux nouveaux coopérateurs et espère atteindre cette année 500 000€ de capital citoyen.