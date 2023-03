À Bruxelles, les femmes au cœur de la solidarité après le séisme en Turquie et en Syrie

Une aide considérable, fruit d’un long travail de tri, notamment fourni par des femmes. Elles représentent plus de la moitié des bénévoles qui ont donné de leur temps au Palais 11. "Je pensais ne rester que deux ou trois jours. Finalement, j’ai aidé pendant plus de deux semaines. Il y avait tellement de dons, on ne se rendait pas compte de l'ampleur du travail nécessaire pour tout trier, emballer et envoyer", raconte Nazife (prénom d’emprunt), qui préfère rester anonyme pour ne pas se mettre en avant "alors qu’on est tellement nombreuses à s’être relayées". Comme d’autres, elle a découvert l’initiative sur les réseaux sociaux et n’a pas hésité une seconde à apporter son soutien.

Certaines ne parlent pas français mais on se débrouille

Un soutien parfois à temps plein : si les équipes sont logiquement plus nombreuses après les heures de bureau et les week-ends, certaines bénévoles sont présentes dès 10h du matin et jusqu’à 21h. "J’ai délaissé ma maison et mon travail. Je suis indépendante donc j’ai pris des congés sans soldes auprès de mes client·es."

A la maison, c’est son mari qui prend le relai. "J’ai eu de la chance à ce niveau-là", précise-t-elle en riant. D’autres femmes adaptent leur engagement à l’horaire de leurs enfants. Elles arrivent après les avoir déposés à l’école, s’éclipsent à la sortie des cours et reviennent ensuite avec eux. "Je salue leur courage ! Et souvent, leurs enfants triaient aussi."