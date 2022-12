À Bruxelles, les 175 ans des Galeries Royales Saint-Hubert : un incontournable anniversaire !

Leur architecte, Jean-Pierre Cluysenaer, avait commencé à en étudier le projet dès 1837. Il sera soutenu par les pouvoirs publics car le but est plus que louable : en reliant haut et bas de la ville, la réalisation assainira un quartier populaire tout en créant un ensemble monumental exceptionnel, mêlant logement, commerce et lieux de culture et de détente.

Pour ses Galeries, le futur chantre du style Eclectique qu’est Cluysenaer va s’inspirer de la Galerie d’Orléans, au Palais-Royal à Paris, œuvre de Percier et Fontaine vers 1830, aujourd’hui disparue. Joignant les rues de la Montagne, d’Arenberg, des Dominicains et traversé par celle des Bouchers, le complexe est constitué de trois galeries : du Roi, de la Reine et du Passage des Princes.